Юристка-мошенница долго обманывала землячек в Приморье

СЕГОДНЯ 02:34 2018-12-03T02:34:36+03:00

Всего от её действий пострадали 13 жительниц села Камень-Рыболов. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей

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Ханкайский суд вынес приговор жительнице Приморья, обвиняемой в серийном мошенничестве.

Криминальные эпизоды имели место в сфере юридических услуг жителям Ханкайского района. Так, узнав о том, что сотрудникам одного из госучреждений требуются такие услуги, 35-летняя гражданка предложила свою помощь, заранее намереваясь похитить их деньги.

Позже, узнав, что еще одной жительнице райцентра нужна юридическая помощь, злоумышленница предложила ей свои услуги, не выполнив обязательств по договорам.

Всего от её действий пострадали 13 жительниц села Камень-Рыболов. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Граждане обратились за помощью в полицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска ОМВД по Ханкайскому району задержали 35-летнюю жительницу Приморья. Возбуждено уголовное дело.

Следователь провёл необходимые действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность фигурантки к криминалу.

Подсудимая признана виновной. Суд назначил ей 2 года 5 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.