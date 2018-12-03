Владивосток ждут заморозки, гололёд и северный ветер

СЕГОДНЯ 03:55 2018-12-03T03:55:57+03:00

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После теплых выходных погода в Приморье резко ухудшится.

Как сообщили в приморском гидрометцентре, ночью в понедельник, 3 декабря, с запада подошли атмосферные фронты, на западе края местами ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до +0...+6 °С. Восток края еще останется в зоне влияния антициклона, здесь воздух успеет выхолодиться до −10 °С.

Днем фронты будут идти над краем и вызовут на большей территории края дождь разной интенсивности: от небольшого до сильного. Температурный фон останется положительным.

Во вторник, 4 декабря, ночью фронты сместятся над Приморьем. Вслед за ними с севера начнет вторгаться холод. Дождь, начавшийся накануне, будет переходить в снег, что приведет к гололёду. Температурный фон начнет понижаться, к утру составит +2...-10 °С. Днем во вторник фронты покинут территорию Приморья. На большей части края прояснит, лишь кое-где еще останется небольшой снег. На дорогах будет скользко. Усилится ветер. Вторжение холода продолжится, и максимальная температура будет отмечаться поутру, а в течение дня температура воздуха будет понижаться.

Во Владивостоке понедельник ожидается дождливым и теплым, в течение суток температура воздуха в пределах +4...+8 °С

Во вторник в первой половине ночи в городе сохранятся небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах города дождь будет идти со снегом. Усилится северный ветер. Начнется похолодание. Под утро температура воздуха понизится до -1...-3 °С. Днем будет без осадков, холодно и ветрено.

В середине недели на Приморье распространится гребень континентального антициклона, осадков не будет, но похолодает. Минимальные температуры воздуха понизятся до -8...-17 °С, в горных районах -20...-28 °С, максимальные до -4...-12 °С., на севере -14...-17 °С.

Во Владивостоке к середине недели установится зимняя погода: минимальная температура до -10...-12 °С, максимальная -6...-8 °С, будет дуть свежий северо-западный ветер.