Малолетним осуждённым в Приморье рассказали о риске СПИДа
В Находкинской воспитательной колонии прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
Ко всероссийскому дню борьбы со СПИДом для несовершеннолетних осуждённых провели профилактические лекции, а также организовали показ тематических видеофильмов и конкурс рисунков «Скажи нет СПИДу».
Находкинская воспитательная колония уделяет немало внимания профилактике с подростками. Сотрудники регулярно организовывают для них тематические лекции, конкурсы рисунков и акции, в том числе с привлечением специалистов из других ведомств.
В этот раз в рамках всероссийского дня борьбы со СПИДом несовершеннолетним осуждённым рассказали о профилактике заболевания, факторах возникновения и путях его передачи. Затем подростки посмотрели тематический фильм и приняли участие в конкурсе рисунков "«Скажи нет СПИДу».
В краевом ГУФСИН считают, что подобные мероприятия формируют устойчивые принципы ведения здорового образа жизни у несовершеннолетних осуждённых.