Малолетним осуждённым в Приморье рассказали о риске СПИДа

СЕГОДНЯ 04:07 2018-12-03T04:07:23+03:00

Подростки посмотрели тематический фильм и приняли участие в конкурсе рисунков "«Скажи нет СПИДу»

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В Находкинской воспитательной колонии прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Ко всероссийскому дню борьбы со СПИДом для несовершеннолетних осуждённых провели профилактические лекции, а также организовали показ тематических видеофильмов и конкурс рисунков «Скажи нет СПИДу».

Находкинская воспитательная колония уделяет немало внимания профилактике с подростками. Сотрудники регулярно организовывают для них тематические лекции, конкурсы рисунков и акции, в том числе с привлечением специалистов из других ведомств.

В этот раз в рамках всероссийского дня борьбы со СПИДом несовершеннолетним осуждённым рассказали о профилактике заболевания, факторах возникновения и путях его передачи. Затем подростки посмотрели тематический фильм и приняли участие в конкурсе рисунков "«Скажи нет СПИДу».

В краевом ГУФСИН считают, что подобные мероприятия формируют устойчивые принципы ведения здорового образа жизни у несовершеннолетних осуждённых.