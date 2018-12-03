Микрогрузовик опрокинулся на повороте к Артёму в Приморье

СЕГОДНЯ 04:47 2018-12-03T04:47:24+03:00

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Не доехав буквально сто метров до поворота на Артём, водитель Mitsubishi Canter опрокинул свою машину на бок.

Как рассказал свидетель происшествия, пассажир микрогрузовика, он наблюдал момент переворота своими глазами. Очевидец сообщил, что Mitsubishi Canter действительно не успел среагировать на светофор. Горел желтый, автомобили впереди начали тормозить, водитель Canter тоже вдавил педаль, но все же догнал седан впереди себя, разбив тому фонарь и, заскочив колесом на леера, лег на бок.

Чтобы вернуть грузовик в естественное положение, хозяину пришлось вызывать эвакуатор. Люди в этой аварии, к счастью, не пострадали.