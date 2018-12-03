28 дворов привели в порядок в Уссурийске

СЕГОДНЯ 05:15 2018-12-03T05:15:36+03:00

По инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко идёт благоустройство дворов во всех муниципалитетах за деньги краевого бюджета

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В Уссурийске завершают приемку 28 дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».

Последние пять дворов на улицах Кушнира, 30, Владивостокское шоссе, 24б и 24в, Стаханова, 36, и Советская, 92 приняты общественной комиссией.

Жители домов № 24б и 24в на Владивостокском шоссе остались довольны подрядчиком. Председатель совета дома № 24б Людмила Синегубова рассказала, что таких масштабных работ не велось со времён постройки. Асфальтовое покрытие с годами пришло в негодность, бордюры рассыпались.

«Сегодня двор радует глаз. Участие в программе для нас — огромная поддержка, сами мы бы не справились. Преображение нас вдохновило и на дальнейшее участие: мы собрали подписи и подали заявку на губернаторскую программу „400 дворов“. Хотим обустроить детскую площадку», — отметила жительница.

На улице Кушнира, 30, комиссия выявила недочеты. У специалистов были претензии к укладке тактильной плитки, местами не хватало бордюрного камня. Как рассказала начальник жилотдела управления жилищной политики мэрии Уссурийска Татьяна Теплякова, о нареканиях сообщили подрядчику и он обязан устранить все недочеты.

Гендиректор управляющей компании «Ужик-1», обслуживающей многоэтажку на Кушнира, 30, Михаил Лахман, рассказал, что жители не остановились на проделанной работе. На общем собрании было решено за счет собственников дополнительно заасфальтировать прилегающие проезды и проложить лотки водоотведения.

По отметке председателя совета дома Игоря Каленника, после сооружения «ливнёвки» дождевая вода, которая скапливалась после каждого ливня, ушла за несколько часов.

«Стало удобно и мамочкам с коляской, и пенсионерам, асфальт ровный, клумбы огорожены», — добавил он.

Как сообщили в управлении жилищной политики мэрии Уссурийска, в этом году благодаря проекту отремонтировано 28 дворов. На будущий год с учетом мнения жителей запланировано благоустройство 15 объектов на улицах: Ленинградская, 21а, Ленинградская, 21б, Воложенина, 13, Промышленная, 1, Тимирязева, 73, Тимирязева, 75, Александра Францева, 2, Сергея Ушакова, 35, Горького, 50, Дарвина, 6, Крестьянская, 78, Ивасика, 62, Крестьянская, 60, Некрасова, 92б и другие.

«Окончательное количество дворов, включенных в программу благоустройства, станет известно в начале следующего года», — отметила Татьяна Теплякова, добавив, что в 2018 году на реализацию проекта «Формирование современной городской среды» направили более 52 миллиона рублей.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в рамках проекта сдано уже 38 общественных территорий, четыре парка и 98 дворов.