Владивосток начнёт отмечать Новый год в эту субботу

СЕГОДНЯ 05:44 2018-12-03T05:44:39+03:00

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В эту субботу, 8 декабря, на главной площади Владивостока развернутся масштабные гуляния, а также концерт в рамках фестиваля «Новогодние сказки». Начало в 16:00.

Так, жителей и гостей города ждет пресс-конференция Деда Мороза, который появится на площади в фирменном автомобиле. Главный герой праздника расскажет о сюрпризах, которые принесёт празднование Нового 2019 года, и заберёт в Великий Устюг детские письма.

Откроется для гостей праздника и «Сказочная фабрика Деда Мороза». Здесь все смогут купить подарки ручной работы от помощников Деда Мороза — мастеров центра «Живи ярче», которые приедут на праздник со всего Дальнего Востока.

Приятным сюрпризом станет фитнес-флешмоб от преподавателей школы фитнеса Надежды Дёминой и Татьяны Павловской.

Также на фестивале выступят трое комиков клуба Stand-Up Comedy Vladivostok Виталий Якухной, Лев Поляков и Илья Синенко.

Мероприятие, организатором которого выступают «Дом культуры «Владивосток» и управление культуры мэрии, завершится концертом.