Школьников Владивостока теперь кормят сытнее и полезнее

СЕГОДНЯ 05:59 2018-12-03T05:59:04+03:00

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В меню школьных столовых с 1 декабря возросла доля овощей и молокопродуктов. Это позволило сделать увеличение субсидий из краевого бюджета. Такую задачу перед специалистами поставил глава региона Олег Кожемяко.

До 1 декабря на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно — задача непростая. Поэтому во всех школах Владивостока ждали увеличения субсидий на питание. Суммы выросли вдвое. Это позволит сделать питание качественнее. Также теперь школьникам раз в день положен стакан молока.

Как отмечают специалисты, увеличение субсидий на питание школьников — одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье.

фото - мэрия Владивостока