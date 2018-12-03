Минстрой выделит Приморью вдвое больше денег на комфорт

СЕГОДНЯ 06:11 2018-12-03T06:11:42+03:00

Всего с 2018 по 2022 годы в Приморье планируют благоустроить около 500 дворов и больше 130 общественных территорий

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Приморскому краю вдвое увеличат финансирование по программе формирования комфортной городской среды. В итоге регион получит порядка 3,7 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минстроя Владимир Якушев, посетивший Приморский край с рабочим визитом.

Как рассказали в министерстве, всего с 2018 по 2022 годы в Приморье планируют благоустроить около 500 дворов и больше 130 общественных территорий.

По словам Якушева, Приморский край отметили ещё и потому, что он один из лидеров по выполнению программы. В 2017 году она исполнена на 100%. В уходящем году специалисты тоже отмечают завидную динамику.

Приморские власти обратились к главе Минстроя с просьбой включить Приморье в программу «Чистая вода» в 2019 году. Это нужно для федеральной субсидии на строительство муниципальных очистных сооружений. Проектно-сметная документация на их строительство уже готова, поэтому в министерстве рассмотрят пакет документов от региона в ближайшее время.