Во Владивостоке рабочие возводят подпорные стены, чтобы спасти сквер Анны Щетининой

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-03T06:20:09+03:00

Рабочие формируют коробчатые габионы, из которых будут выполнены подпорные стены у сквера. Фото: vlc.ru

Высота инженерных сооружений составит от 4 до 12 метрах на всей протяженности ремонтируемого участка

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке подрядчик начал укреплять откосы в сквере имени Анны Щетининой. Общая длина инженерных сооружений превысит 94 метра, а высота подпорных стен составит от 4 до 12 метров.

Для того, чтобы спасти сквер от разрушения, рабочим предстоит провести земляные работы, устроить матрацы «Рено», возвести подпорные стены из коробчатых габионов и уложить водоотводные лотки.

Нв втором этапе строительства проведут благоустройство и восстановление самого сквера Анны Щетининой. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, уложат тротуарную плитку, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников.

Напомним, что сквер имени Анны Щетининой – одна из общественных территорий Владивостока, которая была отобрана жителями города на рейтинговом голосовании для благоустройства в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Фото: vlc.ru