Во Владивостоке рабочие возводят подпорные стены, чтобы спасти сквер Анны Щетининой
Во Владивостоке подрядчик начал укреплять откосы в сквере имени Анны Щетининой. Общая длина инженерных сооружений превысит 94 метра, а высота подпорных стен составит от 4 до 12 метров.
Для того, чтобы спасти сквер от разрушения, рабочим предстоит провести земляные работы, устроить матрацы «Рено», возвести подпорные стены из коробчатых габионов и уложить водоотводные лотки.
Нв втором этапе строительства проведут благоустройство и восстановление самого сквера Анны Щетининой. Здесь выполнят вертикальную планировку территории, уложат тротуарную плитку, восстановят повреждённое металлическое барьерное ограждение, газоны и высадят молодые саженцы кустарников.
Напомним, что сквер имени Анны Щетининой – одна из общественных территорий Владивостока, которая была отобрана жителями города на рейтинговом голосовании для благоустройства в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
Фото: vlc.ru