Названы даты и примерная программа главного туристского события Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 06:24 2018-12-03T06:24:41+03:00

Под эгидой форума также пройдут фестиваль мидий и выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show

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Эксперты туротрасли Приморья определили даты самого масштабного туристского события Дальнего Востока — пятого Тихоокеанского туристского форума.

В 2019 году он пройдет в кампусе ДВФУ 24 и 25 мая.

На первом заседании оргкомитета форума глава департамента туризма Приморья Константин Шестаков подчеркнул, что уже сформирована предварительная программа форума. В этом году помимо деловой части он включит Тихоокеанскую туристскую выставку PITE, молодёжный форум и гастрономический фестиваль.

Планируется, что под эгидой форума также пройдут фестиваль мидий и выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

«Основные даты форума — 24 и 25 мая. Центральной его площадкой по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета», — отметил Шестаков.

Планируется, что деловая программа форума будет состоять из пленарного заседания, посвященного развитию авиатуризма, межрегионального совещания под председательством Ростуризма по федеральному нацпроекту «Экспорт услуг» и семинаров от ведущих экспертов туристской отрасли России.

XXIII выставка PITE традиционно представит туристский потенциал стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполагается, что единым стендом выступят 12 регионов Сибири и Дальнего Востока России.

Справка КП

Тихоокеанский туристский форум — ежегодное событие, которое проводится на острове Русском. В 2017 году на форуме действовали около 20 тематических секций, каждую из которых посвятили одному из перспективных направлений развития туризма на Дальнем Востоке России и в АТР в целом. Главной темой форума стал круизный туризм.