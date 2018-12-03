2018-12-03T06:56:43+03:00
Общество

Более 250 младенцев родились в Приморье благодаря процедуре ЭКО

По программе госгарантий каждой пациентке оплачиваются две процедуры ЭКО в год
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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253 ребенка родились в этом году в Приморье благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Планируемое увеличение количества рождений в 2018 году должно составить 360.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, с начала 2018 года к помощи репродуктивных технологий прибегли 454 пары.

«Наибольшее количество экстракорпоральных оплодотворений проведено в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи — 258 ЭКО. На втором месте клиника „Святая Мария“ — 150 ЭКО», — сообщила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Она также подчеркнула, что в медорганизации за пределы Приморья по желанию пациента направлено 46 человек.

«Претензий к работе этих клиник нет — все выдают примерно одинаковый процент удачных процедур ЭКО», — отметила Евгения Шутка.

Специалист добавила, что по программе госгарантий каждой пациентке оплачиваются две процедуры ЭКО в год. В случае, если беременность не наступила, пациентка имеет право встать на очередь на следующий год. Пока программа ЭКО выполнена на 70%.

«Очереди на ЭКО у нас нет. Сейчас есть достаточно квот на процедуру — ждем желающих. Главное условие это отсутствие противопоказаний», — отметили в департаменте здравоохранения.

Кстати

Сегодня процедура экстракорпорального оплодотворения полностью оплачивается из Территориального фонда медицинского страхования, то есть по полису ОМС.

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