Названы лучшие сотрудники Почты России на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-03T09:40:25+03:00

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Юлия Савченко, начальник почтового отделения из Партизанска, заняла почетное третье место в конкурсе профессионального мастерства Почты России. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников проводится сразу для двух профессий - операторов связи и начальников отделений.

Макрорегиональный этап Всероссийского конкурса Почты России состоялся 29 ноября в Хабаровске. В нем приняли участие восемь лучших операторов почтовой связи и восемь начальников почтовых отделений из Хабаровского, Приморского, Камчатского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания. Каждому из них предстояло ответить на вопросы, касающиеся основ почтовой профессии, разобраться в одной из сложных ситуаций в общении с клиентами, а также презентовать свою профессию.

Победителем среди начальников отделений стала Светлана Гуляева, руководитель отделения почтовой связи 693008 Сахалинского филиала Почты России. Лучшим оператором признана Ксения Голобородько, оператор 1 класса отделения почтовой связи 676771 Райчихинского почтамта УФПС Амурской области.

Все победители награждены дипломами, ценными подарками и значками «Лучший начальник отделения почтовой связи» или «Лучший оператор связи».

«У почтовиков один рабочий день не похож на другой - у нас много встреч с разными людьми, интересные задачи и обмен опытом с коллегами», – рассказала Юлия Савченко о своей работе. Участие в конкурсе считает для себя очень полезным и с радостью вновь встретится с коллегами на всероссийском соревновании.

Юлия Савченко начала свою карьеру с ученика оператора почтовой связи в родном селе Николаевка. Через пять лет она получила перевод в центральное почтовое отделение Партизанска, где быстро добилась успеха и стала заместителем начальника. Сейчас Юлия работает начальником мобильной группы Находкинского почтамта Почты России.

Светлана Гуляева и Ксения Голобородько представят макрорегион в финале конкурса, который состоится в декабре в Москве. Победители Всероссийского этапа получат из рук генерального директора Почты России, председателя Профсоюза работников связи России и партнеров конкурса призы и подарки. Победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты на получение денежной премии. Первое место – 175 000 рублей, второе место – 125 000 рублей и третье место – 75 000 рублей. Кроме того, обладатели 1 места получат эксклюзивные стелы «Лучший по профессии». А главным сюрпризом для тех, кто займет 1 место, станет специальный приз каждому от генеральных партнёров конкурса – компаний «ЯРко Групп» и «Столото» – автомобиль.