2018-12-03T09:40:25+03:00
Общество

Названы лучшие сотрудники Почты России на Дальнем Востоке

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Юлия Савченко, начальник почтового отделения из Партизанска, заняла почетное третье место в конкурсе профессионального мастерства Почты России. В этом году традиционный конкурс лучших почтовых работников проводится сразу для двух профессий - операторов связи и начальников отделений.

Макрорегиональный этап Всероссийского конкурса Почты России состоялся 29 ноября в Хабаровске. В нем приняли участие восемь лучших операторов почтовой связи и восемь начальников почтовых отделений из Хабаровского, Приморского, Камчатского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания. Каждому из них предстояло ответить на вопросы, касающиеся основ почтовой профессии, разобраться в одной из сложных ситуаций в общении с клиентами, а также презентовать свою профессию.

Победителем среди начальников отделений стала Светлана Гуляева, руководитель отделения почтовой связи 693008 Сахалинского филиала Почты России. Лучшим оператором признана Ксения Голобородько, оператор 1 класса отделения почтовой связи 676771 Райчихинского почтамта УФПС Амурской области.

Все победители награждены дипломами, ценными подарками и значками «Лучший начальник отделения почтовой связи» или «Лучший оператор связи».

«У почтовиков один рабочий день не похож на другой - у нас много встреч с разными людьми, интересные задачи и обмен опытом с коллегами», – рассказала Юлия Савченко о своей работе. Участие в конкурсе считает для себя очень полезным и с радостью вновь встретится с коллегами на всероссийском соревновании.

Юлия Савченко начала свою карьеру с ученика оператора почтовой связи в родном селе Николаевка. Через пять лет она получила перевод в центральное почтовое отделение Партизанска, где быстро добилась успеха и стала заместителем начальника. Сейчас Юлия работает начальником мобильной группы Находкинского почтамта Почты России.

Светлана Гуляева и Ксения Голобородько представят макрорегион в финале конкурса, который состоится в декабре в Москве. Победители Всероссийского этапа получат из рук генерального директора Почты России, председателя Профсоюза работников связи России и партнеров конкурса призы и подарки. Победителям будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты на получение денежной премии. Первое место – 175 000 рублей, второе место – 125 000 рублей и третье место – 75 000 рублей. Кроме того, обладатели 1 места получат эксклюзивные стелы «Лучший по профессии». А главным сюрпризом для тех, кто займет 1 место, станет специальный приз каждому от генеральных партнёров конкурса – компаний «ЯРко Групп» и «Столото» – автомобиль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье
Снегоуборочную технику Владивостока привели в повышенную готовность
Платить пошлины через Госуслуги будет выгодно ещё два года
Приморье и Сахалин отправили в Китай 356 партий рыбы за неделю
Антиалкогольные рейды прошли по Уссурийску
Приморье накормили доступной и качественной свининой
Более 250 младенцев родились в Приморье благодаря процедуре ЭКО
Названы даты и примерная программа главного туристского события Дальнего Востока
Во Владивостоке рабочие возводят подпорные стены, чтобы спасти сквер Анны Щетининой
Минстрой выделит Приморью вдвое больше денег на комфорт
Школьников Владивостока теперь кормят сытнее и полезнее
Владивосток начнёт отмечать Новый год в эту субботу
28 дворов привели в порядок в Уссурийске
Микрогрузовик опрокинулся на повороте к Артёму в Приморье
Почта России открыла зимнюю декаду скидок на подписку
Малолетним осуждённым в Приморье рассказали о риске СПИДа
Владивосток ждут заморозки, гололёд и северный ветер
Юристка-мошенница долго обманывала землячек в Приморье
Мэрия Владивостока 10 лет игнорирует решение суда - страдают старики
Жители Владивостока массово скупают билеты в космос