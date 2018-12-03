2018-12-03T08:03:02+03:00
Происшествия

Антиалкогольные рейды прошли по Уссурийску

Полицейские проверили наличие лицензий и сертификаты соответствия алкопродукции
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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Полицейские и дружинники проводят антиалкогольные рейды в Уссурийске.

Инспекторы отдела по исполнению административного законодательства вместе с дружинниками-добровольцами провели в Уссурийске рейд по выявлению и пресечению противозаконной торговли спиртным.

Полицейские проверили наличие лицензий и сертификаты соответствия алкопродукции.

За время рейда полицейские выявили нарушения на двух объектах. В одном из магазинов по улице Ушакова продавец продала пиво молодому человеку, который оказался младше 18 лет. На неё составили протокол, по факту выписан штраф в 30 тысяч рублей.

При проверке павильона по улице Воровского на продавца составили протокол за продажу спиртного без лицензии. 23 литра алкоголя изъято из незаконного оборота. Административные материалы направлены в мировой суд.

Кроме того, проверке подлежали и торговые точки предпринимателей, уже привлекавшихся к ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства. Стоит отметить, что повторные проверки нарушений не выявили.

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