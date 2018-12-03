2018-12-03T08:40:53+03:00
Общество

Приморье и Сахалин отправили в Китай 356 партий рыбы за неделю

Отказов в оформлении ветеринарных сертификатов не было
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Отдел пограничного ветконтроля на границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области подвёл итоги с 25 ноября по 2 декабря.

За это время сотрудники отдела во Владивостокском морском рыбном порту провели 319 осмотров (рыбная, мясная продукция и так далее). Выявлено пять несоответствий требованиям закона по оформлению маркировки.

Во Владивостокском морском торговом порту проведен 81 осмотр. Несоответствий не выявлено.

Сотрудники отдела за этот период оформили 370 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную морепродукцию. Из них на Сахалине оформлено 47 сертификатов.

За прошедший период также было оформлено 458 сертификатов здоровья на вывозимые за рубеж партии морепродуктов, в том числе в Сахалинской области — 97. В Китай экспортировали 356 партий, в Южную Корею — 92. Отказов в оформлении сертификатов не было.

За то же время должностные лица отобрали 240 проб, из них 41 проба — в рамках пищевого мониторинга, 193 пробы — по обращению владельцев продукции, шесть проб по госзаданию.

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