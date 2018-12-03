Платить пошлины через Госуслуги будет выгодно ещё два года

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-03T09:02:08+03:00

Скидка в 50% действует и при оплате автомобильных штрафов в течение 20 дней

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Скидку при оплате госпошлин на Едином портале госуслуг продлили на два года: она также будет действовать в 2019 и 2020 году. Изменения в федеральный закон уже прошли через все инстанции.

Как рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций, ранее предполагалось, что 30-процентная скидка при оплате через сайт будет действовать до 2019 года. Теперь же срок увеличили.

«Услуга доступна для физлиц и при безналичной оплате. То есть если подать заявление на оформление загранпаспорта лично в МФЦ или ведомство, за документ нужно заплатить 5 тысяч рублей. А если отправить заявление через Госуслуги, то со скидкой загранпаспорт обойдется в 3,5 тысячи рублей. Если оформлять загранпаспорта нового образца на семью с двумя детьми, можно сэкономить 4,5 тысячи рублей. И такая же схема работает ещё по ряду услуг», — пояснили в ведомстве.

Скидка в 50% действует и при оплате автомобильных штрафов в течение 20 дней.

Специалисты также отметили, что с 2019 года при регистрации бизнеса вообще не придётся платить госпошлину, но только при условии, если документы поданы в электронном формате.

В Приморье активно работают над увеличением количества и повышением качества электронных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале можно и самому, и с помощью сотрудников МФЦ «Мои документы».

Совершенствование системы государственных услуг вошло в число «майских» указов президента Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, пользующихся электронными госуслугами, должна составить не менее 70%.