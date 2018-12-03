Снегоуборочную технику Владивостока привели в повышенную готовность

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-03T10:22:35+03:00

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По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и ночью во Владивостоке ожидается дождь, переходящий от умеренного к сильному. Учитывая гористый рельеф, ветер и влажность, вероятно появление наледи на городских дорогах. Поэтому снегоуборочная техника готова обработать улицы солевым раствором, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Спецслужба отслеживает дорожную обстановку, взаимодействует с метеослужбами. Дождь при плюсовой температуре прогнозируют сегодня вечером и ночью. Учитывая особый рельеф, в одном районе может идти дождь, а в другом — снег. Похолодание может вызвать образование наледи. Поэтому все городские службы готовы к борьбе с последствиями стихии», — отметил замначальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.

В случае ухудшения погоды спецтехника предприятия «Содержание городских территорий» приступит к превентивной обработке магистралей реагентом. В оперативной готовности находится 130 единиц спецтехники — трактора-щётки, комбинированные дорожные машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели, погрузчики и самосвалы. Создан запас противогололёдных материалов — жидкого реагента и пескосолевой смеси.

Мэрия Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать дополнительные меры безопасности. Водителям следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам:

2222-333,

2614-033,

2400-813 (факс).

фото - мэрия Владивостока