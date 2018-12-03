2018-12-03T10:22:35+03:00
Происшествия

Снегоуборочную технику Владивостока привели в повышенную готовность

В случае ухудшения погоды спецтехника предприятия «Содержание городских территорий» приступит к превентивной обработке магистралей реагентом
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и ночью во Владивостоке ожидается дождь, переходящий от умеренного к сильному. Учитывая гористый рельеф, ветер и влажность, вероятно появление наледи на городских дорогах. Поэтому снегоуборочная техника готова обработать улицы солевым раствором, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Спецслужба отслеживает дорожную обстановку, взаимодействует с метеослужбами. Дождь при плюсовой температуре прогнозируют сегодня вечером и ночью. Учитывая особый рельеф, в одном районе может идти дождь, а в другом — снег. Похолодание может вызвать образование наледи. Поэтому все городские службы готовы к борьбе с последствиями стихии», — отметил замначальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.

В случае ухудшения погоды спецтехника предприятия «Содержание городских территорий» приступит к превентивной обработке магистралей реагентом. В оперативной готовности находится 130 единиц спецтехники — трактора-щётки, комбинированные дорожные машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели, погрузчики и самосвалы. Создан запас противогололёдных материалов — жидкого реагента и пескосолевой смеси.

Мэрия Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать дополнительные меры безопасности. Водителям следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам:

2222-333,

2614-033,

2400-813 (факс).

фото - мэрия Владивостока

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье
Платить пошлины через Госуслуги будет выгодно ещё два года
Приморье и Сахалин отправили в Китай 356 партий рыбы за неделю
Антиалкогольные рейды прошли по Уссурийску
Названы лучшие сотрудники Почты России на Дальнем Востоке
Приморье накормили доступной и качественной свининой
Более 250 младенцев родились в Приморье благодаря процедуре ЭКО
Названы даты и примерная программа главного туристского события Дальнего Востока
Во Владивостоке рабочие возводят подпорные стены, чтобы спасти сквер Анны Щетининой
Минстрой выделит Приморью вдвое больше денег на комфорт
Школьников Владивостока теперь кормят сытнее и полезнее
Владивосток начнёт отмечать Новый год в эту субботу
28 дворов привели в порядок в Уссурийске
Микрогрузовик опрокинулся на повороте к Артёму в Приморье
Почта России открыла зимнюю декаду скидок на подписку
Малолетним осуждённым в Приморье рассказали о риске СПИДа
Владивосток ждут заморозки, гололёд и северный ветер
Юристка-мошенница долго обманывала землячек в Приморье
Мэрия Владивостока 10 лет игнорирует решение суда - страдают старики
Жители Владивостока массово скупают билеты в космос