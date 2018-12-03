«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-03T11:22:16+03:00

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Такое решение прозвучало на встрече врио губернатора Олега Кожемяко и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой с талантливой молодежью в понедельник, 3 декабря.

Последние месяцы чётко продемонстрировали, что решение застарелых проблем Приморского края требует не только быстрого вмешательства и своевременного финансирования, но и нового подхода в кадровой политике. Приморью остро нужны молодые, амбициозные, талантливые кадры.

Олег Кожемяко подчеркнул, что люди — это ключевой фактор успеха для достижения приоритетов развития. Президент России Владимир Путин не раз отмечал необходимость расширения кадрового потенциала, вовлечения талантливых управленцев в программы развития регионов и страны.

Глава региона обозначил, что для решения кадрового вопроса край запустит конкурс «Губернаторский кадровый резерв».

Губернаторский кадровый резерв — это, с одной стороны, возможность обновления краевой и районных администраций, а с другой стороны — возможность молодым приморцам проявить себя, самореализоваться, не покидая родного края.

На встрече проанонсировали запланированный на ближайшее будущее краевой кадровый конкурс по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России».

Кадровый конкурс позволит выявить талантливых молодых специалистов во всех сферах, которые смогут занять руководящие должности не только в органах власти, но и в своих отраслях.

Механика отбора абсолютно прозрачна и дает всем равные возможности. Вместе с РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) разработан ряд параметров, позволяющий выявить лучших.

По словам Кожемяко, полуфиналисты проекта «Лидеры России» из Приморья будут зачислены в кадровый резерв вне конкурса. Они уже доказали, что могут решать самые сложные управленческие задачи.