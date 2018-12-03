2018-12-03T11:56:52+03:00
Общество

Начавшийся во Владивостоке дождь образовал 9-балльные пробки

Машины стоят во всех районах города
Максим АВЕРКИН
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Традиционные пробки на СветланскойТрадиционные пробки на СветланскойФото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня во второй половине дня во Владивостоке пошёл дождь. Выехавшие с работы горожане в попытках быстрее доехать до дома заполонили дороги города, из-за чего образовались массовые пробки. По данным «Яндекс. Пробки» сейчас в городе 9-балльные заторы.

Традиционно самые пробки пришлись на центральные дороги города. По Светланской, Пушкинской, Алеутской, Океанскому проспекту и в том числе по Золотому мосту машины едут со скоростью от 3 до 10 километров в час.

Пробками так же сковало Гоголя, Некрасовскую улицу по полосе в сторону Второй речки, Посьетскую до остановки Бестужева, проспект Красного знамени и Партизанский проспект. Обе полосы заняты и на Фадеева, а также на улице Спортивной.

Автомобили стоят и на Пушкинской Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Автомобили стоят и на ПушкинскойФото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

На Чуркине машины стоят на улице Вязого, есть пробка по Олега Кошевого - от моста Окатовой. Ещё транспорт стоит на Черёмуховой и Харьковской.

Как передаёт пресс-служба администрации Владивостока, автолюбителям и пешеходам в этот день надо особенно соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

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