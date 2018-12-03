Таможенники возбудили дело против излишне самонадеянного владивостокца

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-03T12:16:21+03:00

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Регистрацию фирмы на подставное лицо выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Номинальным руководителем компании за мзду стал 21-летний житель Владивостока. Сотрудники таможни возбудили против него уголовное дело.

Установлено, что в 2017 году молодой человек, желая подзаработать, согласился на предложение неизвестного зарегистрировать на свое имя ООО. При этом от него не требовалось руководить фирмой и заниматься бизнесом.

«Подобную схему используют для создания фирм-однодневок, которые обычно не ведут коммерцию, — пояснил и.о. замначальника таможни Михаил Болотнов, — в качестве их учредителей выступают подставные, в то время как реальные руководители используют эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денег за рубеж и другой противоправной деятельности».

За предоставление паспорта для регистрации фиктивной фирмы владивостокцу грозит наказание от 100-тысячного штрафа до исправительных работ на два года.

Справка КП

За 10 месяцев с начала года таможни Дальнего Востока возбудили 18 уголовных дел по фактам создания фиктивных фирм (за весь 2017 год — 14). Четырём фигурантам суд уже вынес приговоры — год лишения свободы условно, 10 месяцев исправительных работ с вычетом 5 % от зарплаты, 200 часов обязательных работ, штраф в 50 тысяч рублей.