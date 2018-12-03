Приморские единороссы разберутся с гниющим в тайге лесом-кругляком

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-03T13:27:35+03:00

Как получилось, что заготовленное дерево не использовано, и почему наделённые властью чиновники не торопятся прилечь к ответственности юрлицо?

Изменить размер текста: A A

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» подключилась к вопросу по лесу, который вырубили под Уссурийском и бросили гнить на лесосеке.

Сотни кубометров оставленной древесины обнаружили в Уссурийском лесничестве неравнодушные приморцы. Заготовленная нерадивым арендатором, она гниёт здесь дольше двух лет.

С жалобой на бездействие краевого департамента лесного хозяйства граждане обратились в приемную в Единый день приема граждан 1 декабря.

Как оказалось, на этом участке заготавливает древесину ООО «Терминал-ДВ» — компания арендовала деляну в 2008 году. Арендатор должен вывезти срубленный лес. Но как получилось, что заготовленное дерево не использовано, и почему наделённые властью чиновники не торопятся прилечь к ответственности юрлицо? В конце марта здесь уже проходила внеплановая проверка по соблюдению правил пожарной безопасности, однако нарушений она не выявила.

По словам заявителей, все обращения к чиновникам бесполезны.

«Идет уже третий месяц, как мы пишем, а реакции нет. На этом участке было много нарушений, но ни одного протокола не оформлено», — рассказали инициаторы обращения секретарю регионального отделения ЕР, члену Совета Федерации от Приморья Людмиле Талабаевой.

Сенатор призвала представителей департамента лесного хозяйства навести порядок в тайге.

«Мы выделяем из федерального бюджета миллиарды на противопожарные мероприятия по защите лесов. На эти деньги можно было и мосты, и детские сады построить в Приморье. Это безобразие!», — возмутилась Людмила Талабаева.

Она также отметила, что многие жители приморской глубинки не могут купить дрова, в то время как на участках, отданных в аренду, лежит и гниет невостребованная древесина. И такая ситуация не единична.

«Практику с нерациональным использованием лесфонда нужно прекратить. С нерадивыми арендаторами — поступать по закону», -подчеркнула единоросс.

По итогам беседы со специалистами лесного хозяйства было решено, что уже на этой неделе они проведут проверку на месте. Если факты, изложенные в обращении граждан, подтвердятся, компанию привлекут к административной ответственности сразу по двум статьям — за нарушение санитарных условий правил заготовки леса и за нарушение условий договора аренды.