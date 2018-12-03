Приморские единороссы разберутся с гниющим в тайге лесом-кругляком
Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» подключилась к вопросу по лесу, который вырубили под Уссурийском и бросили гнить на лесосеке.
Сотни кубометров оставленной древесины обнаружили в Уссурийском лесничестве неравнодушные приморцы. Заготовленная нерадивым арендатором, она гниёт здесь дольше двух лет.
С жалобой на бездействие краевого департамента лесного хозяйства граждане обратились в приемную в Единый день приема граждан 1 декабря.
Как оказалось, на этом участке заготавливает древесину ООО «Терминал-ДВ» — компания арендовала деляну в 2008 году. Арендатор должен вывезти срубленный лес. Но как получилось, что заготовленное дерево не использовано, и почему наделённые властью чиновники не торопятся прилечь к ответственности юрлицо? В конце марта здесь уже проходила внеплановая проверка по соблюдению правил пожарной безопасности, однако нарушений она не выявила.
По словам заявителей, все обращения к чиновникам бесполезны.
«Идет уже третий месяц, как мы пишем, а реакции нет. На этом участке было много нарушений, но ни одного протокола не оформлено», — рассказали инициаторы обращения секретарю регионального отделения ЕР, члену Совета Федерации от Приморья Людмиле Талабаевой.
Сенатор призвала представителей департамента лесного хозяйства навести порядок в тайге.
«Мы выделяем из федерального бюджета миллиарды на противопожарные мероприятия по защите лесов. На эти деньги можно было и мосты, и детские сады построить в Приморье. Это безобразие!», — возмутилась Людмила Талабаева.
Она также отметила, что многие жители приморской глубинки не могут купить дрова, в то время как на участках, отданных в аренду, лежит и гниет невостребованная древесина. И такая ситуация не единична.
«Практику с нерациональным использованием лесфонда нужно прекратить. С нерадивыми арендаторами — поступать по закону», -подчеркнула единоросс.
По итогам беседы со специалистами лесного хозяйства было решено, что уже на этой неделе они проведут проверку на месте. Если факты, изложенные в обращении граждан, подтвердятся, компанию привлекут к административной ответственности сразу по двум статьям — за нарушение санитарных условий правил заготовки леса и за нарушение условий договора аренды.