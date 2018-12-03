Тихоокеанский флот второй год подряд стал лучшим в России

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-03T14:48:45+03:00

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Сегодня в объединениях, соединениях и частях ТОФ прошли торжественные митинги, где присутствовали представители командования Восточного военного округа и члены Военсовета, начальники управлений, отделов и служб флота.

В отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке прибыл начальник штаба — первый замкомандующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко. Он поздравил морпехов с успешным окончанием учебного года и провел для офицеров занятие по военно-политической подготовке, прочитал лекцию «Россия в современном мире и основные приоритеты военной политики. Актуальные вопросы Вооруженных Сил РФ».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

Выступая перед подчинёнными, он отметил, что по итогам 2018 года весь запланированный комплекс учебно-боевых задач флот выполнил полностью. ТОФ принимал участие в крупнейших время маневрах «Восток-2018», ряде спецучений, осуществил несколько дальних походов с визитами в порты 10 государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток.

Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам боевой подготовки, а ТОФ второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России.

«Я благодарю всех вас за службу и надеюсь, что следующий год станет для тихоокеанцев годом качественного развития, что позволит нам общими усилиями показывать высокие результаты», — подвел итог командующий Тихоокеанским флотом.

Митинг завершился прохождением личного состава соединения.