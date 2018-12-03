Сегодня во Владивостоке холодно и очень скользко

3 Дек. 23:12 2018-12-03T23:12:43+03:00

Прошедший накануне дождь за ночь превратился в сплошную ледяную корку на улицах краевого центра

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Сегодня, 4 декабря, погоду в Приморье задают фронтальные разделы.

Это подразумевает, что ночью по краю облачно, небольшие в начале ночи умеренные осадки, на востоке местами сильные, с вероятностью 100 %. Днем переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах гололёд. Ветер северо-западный умеренный до сильного, днем на побережье сильный. Воздух ночью и днем +2...-8°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке ночью облачно, небольшие, в начале ночи умеренные осадки с вероятностью 80 %. Вечером туман. Днем переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный сильный. Воздух ночью и днем −1...-3°C.

В Уссурийске ночью облачно, осадки с вероятностью 80%. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух ночью и днем −3...-5°C.

В Находке ночью облачно, небольшие, в первой половине ночи умеренные осадки. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером южный умеренный до сильного. Воздух ночью и днем 0...+2°C.