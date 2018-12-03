«Спартак-Приморье» выбил сотню в схватке с лидером Суперлиги

3 Дек. 23:25 2018-12-03T23:25:32+03:00

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«Спартак-Приморье» одержал крупную победу над лидером Суперлиги «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» со счетом 103:74.

Самым результативным игроком нашей команды стал Омар Калхоун с 24 очками, у гостей Александр Ганькевич с 16.

Лидер начал с рывка «5:0», но «Спартак» ответил убедительнее. «Качели» по счёту продолжались до конца первой четверти, то одна, то другая команда поочерёдно вырывались вперёд. Только на последней минуте приморцы немного оторвались — 26:21.

Но не прошло и минуты во втором периоде, а трёхочковые Вздыхалкина и Чиликина увеличили разницу в счете до двузначной.

Провальной для гостей стала и середина второй четверти. Три потери обернулись «металлургам» тремя атаками «Спартака» без сопротивления и результатом в «-20» — 45:25. В последней атаке во второй половине Артешин заложил эффектный данк, но Мотовилов успел огорчить гостей, забив одновременно с сиреной.

Во второй половине разница в счете достигала 30 очков. Шансов на спасение у команды Алексея Лобанова не было. После череды поражений и отставки главного тренера Милоша Павичевича игроки «Спартак-Приморье» играли с максимальной самоотдачей.

До «сотни» оставалось совсем немного, когда на паркет вышли приморские воспитанники Денисов и Богданов. Именно Денисов и заставил понервничать болельщиков, встав на «линию» при счете 98:66. Мяч дважды покрутился по дужке и дважды провалился в корзину. Есть вторая «сотня» в сезоне — 103:74.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке 6 декабря. Соперником нашей команды будет «Уралмаш» (Екатеринбург). Начало игры в 19:00.

Максим Учайкин, и.о. главного тренера БК «Спартак-Приморье»:

— Залог победы — настрой игроков. В той ситуации, где мы оказались, мы должны были вернуть лицо на своей площадке. Я считаю, что место, на котором мы сейчас, — незаслуженное. Мы оказались там из-за того, что мы не показывали присущую нам игру. Поэтому сегодня мы призывали ребят играть в очень агрессивный баскетбол. Только так можно что-то отвоевать. Могу сказать, что это пока была лучшая игра сезона по самоотдаче.

Суперлига — Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) — «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 103:74 (26:21, 27:15, 26:16, 24:22)

«Спартак-Приморье»: Калхоун — 24 очка (5 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Мотовилов — 22 (5 подборов, 6 передач, 1 перехват), Кривошеев — 15 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин — 11 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Колюшкин — 10 (4 подбора, 3 перехвата, 1 блокшот), Разумов — 9 (4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 2 блокшота), Чиликин — 8 (5 подборов, 1 передача), Денисов — 2, Бабайлов — 2 (1 подбор), Богданов (1 подбор), Мартынов.