Командующий Восточным военным округом открыл новый год в войсках

3 Дек. 23:41 2018-12-03T23:41:04+03:00

Герой России Геннадий Жидко поставил задачи на зиму, которая в военном округе продлится до апреля

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Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко дал старт учебному году в войсках округа.

Мероприятие состоялось на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае.

Командующий войсками поздравил военнослужащих с началом учебного года и поставил задачи на зиму.

Так, Герой России отметил, что основной упор сделают на внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов. При этом около половины всех учений необходимо провести ночью.

Помимо этого особое внимание стоит уделить совершенствованию применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, межвидовых группировок войск с привлечением оперативно-тактической и армейской авиации.

Командующий войсками округа отметил необходимость применения офицерами нестандартных форм и способов при выполнении учебно-боевых задач.

Для их качественного выполнения продолжится обучение личного состава на новых образцах вооружения и военной техники.

Митинги также состоялись во всех соединениях и воинских частях округа. Зимний период обучения продлится до конца апреля.