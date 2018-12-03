Командующий Восточным военным округом открыл новый год в войсках
Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко дал старт учебному году в войсках округа.
Мероприятие состоялось на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае.
Командующий войсками поздравил военнослужащих с началом учебного года и поставил задачи на зиму.
Так, Герой России отметил, что основной упор сделают на внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов. При этом около половины всех учений необходимо провести ночью.
Помимо этого особое внимание стоит уделить совершенствованию применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, межвидовых группировок войск с привлечением оперативно-тактической и армейской авиации.
Командующий войсками округа отметил необходимость применения офицерами нестандартных форм и способов при выполнении учебно-боевых задач.
Для их качественного выполнения продолжится обучение личного состава на новых образцах вооружения и военной техники.
Митинги также состоялись во всех соединениях и воинских частях округа. Зимний период обучения продлится до конца апреля.