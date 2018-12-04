Грязные и ржавые автобусы сняли с маршрутов Владивостока

СЕГОДНЯ 00:09 2018-12-04T00:09:15+03:00

Чистые автобусы с безналичной оплатой, вежливые водители, возможность уехать в любую точку города даже в позднее время — такой видят власти работу общественного транспорта

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Во Владивостоке прошёл большой рейд по проверке работы автобусов. Его участниками стали специалисты управления транспорта, сотрудники ГИБДД, управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и автоматического диспетчерского центра.

По итогу три автобуса за грязь в салонах были сняты с маршрутов.

Для рейда выбрали площадь Луговую, остановки «Змеинка», «Фабрика Заря», «Железнодорожный вокзал», «Маяк» и «Семеновская». Сотрудники ГАИ и автодорнадзора проверяли удостоверения водителей и паспорта ТС, лицензии, путевые листы, страховые полисы и другие документы.

Сотрудники управления транспорта выясняли, как водители соблюдают графики, какое количество автобусов работает на линии, а также проверяли санитарное состояние автобусов — внутри и снаружи. Три машины сняли с маршрутов № 7Т, 23 и 68.

«Эти автобусы сразу направлены в гараж, — сообщил начальник управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. — Грязные снаружи, пыльные внутри, ржавые — таким автобусам не место на дороге. Все три перевозчика заплатят штрафы».

Представитель автоматического диспетчерского центра проконтролировал в автобусах работу валидаторов — устройств для безналичной оплаты проезда.

«На сегодня в общественном транспорте Владивостока установлено 157 таких терминалов, — рассказал замдиректора АДЦ Александр Светюха. — Это 16 автобусных маршрутов из 93-х, фуникулер, все трамваи и троллейбусы. Процесс непростой, он начался только в ноябре и должен завершиться до января. Нам важно, чтобы терминалы работали. Если в автобусе есть информация о таком виде оплаты — перевозчик обязан обеспечить услугу. Итоги рейда порадовали: везде, где терминалы установлены, они в рабочем состоянии».

В управлении транспорта подчеркивают, что проверки автобусов во Владивостоке не случайны — это планомерная работа.

фото - мэрия Владивостока