Глава Приморья изменил схему уборки Владивостока от снега

СЕГОДНЯ 00:29 2018-12-04T00:29:16+03:00

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Новую схему уборки дорог и улиц во время и после снегопадов вводят во Владивостоке. Об этом стало известно в понедельник, 3 декабря, на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района краевого центра.

Как доложили представители мэрии, сегодня к ликвидации последствий снегопадов готовы 112 единиц спецтехники. Подготовлены четыре склада пескосолевой смеси, закуплены химреагенты. Также 35 единиц техники город планирует взять в лизинг до конца года.

Олег Кожемяко подчеркнул: по его поручению в этом году во Владивостоке внедряют принципиально новую систему уборки снега.

«Во сколько бы ни начался снегопад, убираться он будет немедленно, без проволочек. У меня есть опыт работы на севере, где снегопады сильные. Там такая система показала себя эффективной», — подчеркнул он.

Врио губернатора добавил, что поставил мэрии Владивостока четкое условие: по утрам, с 7:30 до 9:00, и вечерам техники на дорогах быть не должно. Нельзя затруднять жителям проезд на работу и с работы. В остальное время снег будет убираться круглосуточно, включая ночь.