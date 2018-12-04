2018-12-04T00:58:18+03:00
Общество

Корпуса ДВГТУ во Владивостоке сносят под музейный комплекс

При этом на время строительных работ закрытой окажется и главная видовая площадка
Игорь СОРОКИН
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фото - Newsvl.ruфото - Newsvl.ru
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Под строительство федерального музейно-театрального комплекса во Владивостоке уже демонтируют корпуса ДВГТУ на Аксаковской.

Как сообщают «Вести: Приморье», общая площадь подлежащих сносу зданий превышает 20 000 метров2, а площадь двух земельных участков — почти 30 000 метров2. Сносить здания будут за счет средств фонда «Национальное культурное наследие», который и займется строительством музейно-театрального комплекса.

Как сообщил представитель компании-подрядчика, активную фазу демонтажа начнут примерно через неделю. Внутри также придется многое разобрать, но сам корпус уже давно дешевле было снести, чем восстанавливать. Протёкшая крыша, ветхие коммуникации, перепады температуры сделали свое дело.

При этом на время строительных работ закрытой окажется и главная видовая площадка. Сейчас её уже обнесли забором — заехать на нее нельзя. Однако китайские туристы поднимаются от кольца фуникулёра пешком и проходят к памятнику Кириллу и Мефодию через дыру в заборе.

Напомним, часть музейно-театрального комплекса уже начали строить на Русском острове.

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