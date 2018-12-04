2018-12-04T01:22:10+03:00
Происшествия

Самолёт из Владивостока не долетел до Токио

Разгерметизировавшийся салон стал причиной возврата в аэропорт вылета
Игорь СОРОКИН
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Летевший из Владивостока в Токио лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.

«Рано утром после вылета из Владивостока в токийский аэропорт „Нарита“ командир самолета Bombardier авиакомпании „Аврора“ доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту», — сообщает «Интерфакс».

Диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета, где у авиакомпании действует ремонтная база. Лайнер благополучно приземлился во Владивостоке. Никто не пострадал.

Самолет временно отстранили от полетов.

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