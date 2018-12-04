Самолёт из Владивостока не долетел до Токио
Разгерметизировавшийся салон стал причиной возврата в аэропорт вылета
фото - из бумажной КП
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Летевший из Владивостока в Токио лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.
«Рано утром после вылета из Владивостока в токийский аэропорт „Нарита“ командир самолета Bombardier авиакомпании „Аврора“ доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту», — сообщает «Интерфакс».
Диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета, где у авиакомпании действует ремонтная база. Лайнер благополучно приземлился во Владивостоке. Никто не пострадал.
Самолет временно отстранили от полетов.