«Адмирал» уступил «Сибири» из-за нереализованных моментов

СЕГОДНЯ 01:36 2018-12-04T01:36:17+03:00

«Адмирал» продолжил атаковать и в третьем периоде, причем даже в меньшинстве, но безуспешно

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Выездная встреча с «Сибирью» завершилась для приморского хоккейного клуба очередным поражением.

В состав «Адмирала» вернулся Константин Глазачев, пропустивший два матча из-за дисквалификации. Форвард занял место в звене с возглавлявшим в прошлом сезоне новосибирскую команду Сергеем Коньковым и Кириллом Ворониным.

Матч начался с удаления в составе хозяев, которым приморцы успешно воспользовались. Александр Угольников бросил от синей, а братья Стрельцовы отлично сработали на пятаке.

Тут уже «Адмирал» остался в меньшинстве, но сумел отбиться. Однако когда составы сравнялись, Пешехонов переиграл Серебрякова, подставив клюшку под бросок партнёра по команде.

Второе численное преимущество в матче, под конец периода, в «Сибири» реализовал Жильбер Брюле.

В начале второго периода «моряки» получили отличный шанс, чтобы сравнять счет, но не сумели реализовать лишнего игрока. В отличии от «Сибири», у которой вновь отличился Брюле, отправив Серебрякова на скамейку запасных.

В целом по игре период по реализации удачных моментов для приморцев явно не сложился.

«Адмирал» продолжил атаковать и в третьем периоде, причем даже в меньшинстве, но безуспешно. 3:1 — эта встреча за «Сибирью»