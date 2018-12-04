Приморский туристский центр представит прелести региона в Москве

СЕГОДНЯ 02:10 2018-12-04T02:10:10+03:00

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Презентация туристского потенциала Приморского края станет частью экспозиции Ассоциации туристских информационных центров Дальнего Востока на Днях Дальнего Востока в Москве.

Общая экспозиция будет представлена на Дальневосточной ярмарке, которая пройдет на Тверской площади в Москве с 3 по 9 декабря. Павильон ТИЦ ДВ организован вместе с Минприроды. Жители и гости столицы смогут получить здесь всю информацию о туристских возможностях как каждого регионов в отдельности, так и о природных объектах Дальнего Востока в целом.

«Ассоциация туристских информационных центров была создана в октябре 2018 года. Основной целью стала разработка стратегии по развитию и продвижению туристического потенциала Дальнего Востока. В этот раз мы будем совместно рекламировать бренд „Восточное кольцо России“.

На Днях Дальнего Востока наша главная задача — показать молодежи, что у нас, в Приморье, интересно работать и отдыхать. Готова интерактивная программа с участием „Министерства бутылочной почты“ и „тигриного квеста“, захватывающие истории об удивительных приморских местах.

Также мы приготовили ряд сувениров: открытки, наклейки и кружки, угощения. Кроме того, мы представим приморские туристские компании, которые готовы предложить готовые маршруты», — рассказала директор ТИЦ Приморья Дарья Гусева.

Для посетителей разработаны презентационные зоны. Самое выгодное место стенда отдали «Маяку» — копии маяка на Токаревской кошке. Наверху будет установлен мощный фонарь, который будет время от времени освещать пространство по кругу. В маяк встроены 3D очки и наушники, с помощью которых каждый сможет послушать «саундтрек Приморья».

Гостям будут предлагать кофе, чай с таежными дикоросами — лимонником, шиповником, коктейли из соков, газированные напитки. Также приготовлены сладости от «Приморского кондитера»: шоколад с морской капустой и морской солью, снеки и шоколад молодежной серии «Без Башни», мармелад. Также можно будет попробовать варенье из морской капусты от «Доброфлота».

Предусмотрена 3D-фотозона «Мост», которая представляет собой имитацию поверхности моста через бухту Золотой Рог. Посетители смогут представить, что фотографируются во время пешей прогулки по мосту на фоне города.

На едином стенде Ассоциации Туристско-информационных центров Дальнего Востока будет представлен турпотенциал регионов ДФО. Пока в состав правления Ассоциации ТИЦ ДВ входят представители туристских центров Приморья, Камчатки, Якутии, Сахалина, Чукотки, Магаданской области и Хабаровского края. Вскоре участниками объединения станут и другие регионы Дальнего Востока.

«Мы видим участниками ассоциации все субъекты федерального округа, включая Бурятию и Забайкальский край. Мы уже активно с ними работаем», — сообщила президент Ассоциации туристских информационных центров Дальнего Востока, директор Камчатского туристского информационного центра Наталья Парастюк.

По ее словам, ассоциация готовит «дорожную карту» мероприятий на 2019 год. Она включает формирование единого реестра основных маршрутов, достопримечательностей, гостиниц, музеев и других объектов по проекту «Восточное кольцо России», создание общего событийного календаря Дальнего Востока, единого портала, участие в выставках и ряд других направлений.

Членам ассоциации предстоит участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, разработка туристических маршрутов и информматериалов, работа на интернет-площадках и в соцсетях, подготовка предложений, направленных на то, чтобы сделать Дальний Восток доступнее для туристов.

Вскоре у Ассоциации ТИЦ появится сайт, где можно будет получить исчерпывающую информацию о путешествиях по Дальнему Востоку.

По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, консолидация усилий по формированию и продвижению нового турпродукта усилит эффективность плана мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в регионах Дальнего Востока.

Справка КП

«Дни Дальнего Востока в Москве» проводятся во второй раз. Дальневосточная ярмарка состоится 3-9 декабря на Тверской площади, а с 13 по 15 декабря в павильонах «Экспоцентра» начнет работу Фестиваль Дальнего Востока. В 2017 году выставку и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч москвичей и гостей столицы.