2018-12-04T02:19:02+03:00
Происшествия

Приморский разбойник с палкой и ножом обчистил два магазина за два дня

За вооруженные нападения подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом
Игорь СОРОКИН
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фото - МО МВД «Большекаменский»фото - МО МВД «Большекаменский»
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В Большом Камне установлена причастность подозреваемого в разбое к аналогичному преступлению.

37-летний житель поселка Дунай, судимый за воровство и задержанный по подозрению в нападении с палкой на продавца овощной лавки, признался в ещё одном преступлении.

Так, злоумышленник рассказал, что перед нападением на овощную лавку в поселке Новый мир в одном из продуктовых магазинов Большого Камня, угрожая продавцу ножом, он похитил выручку и скрылся. 59-летняя потерпевшая уже опознала в задержанном своего обидчика.

Возбуждено новое уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». За вооруженные нападения подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Фигурант уголовных дел заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

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