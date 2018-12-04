2018-12-04T03:30:29+03:00
Происшествия

Во Владивостоке посадили наживших 91 миллион рублей жуликов

Группа мошенников подделала документы и вывели недвижимость из владения фирмы в своё личное пользование
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУФСИН по Приморьюфото - ГУФСИН по Приморью
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Во Владивостоке участников преступной группы осудили за многомилионное хищение.

Ленинский суд Владивостока вынес приговор пяти горожанам. В зависимости от роли каждого они осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, легализацию имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере.

Как установлено в суде, с апреля 2014 года по январь 2015 года местный житель, рассчитывая похитить имущество ОАО «Приморсантехмонтаж», создал преступную группу, в которую вовлёк знакомых.

По преступному плану гендиректор ОАО «ПСТМ» (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) с другими участниками орггруппы оформили документы. По ним сообщники незаконно вывели из собственности ОАО недвижимость по ул. Борисенко, 33 во Владивостоке.

Объекты недвижимости - два земельных участка общей площадью более 8,6 тысяч метров2 и четыре нежилых здания стоимостью свыше 91 миллиона рублей.

Для легализации имущества, добытого преступным путем, право собственности на здания и участки перерегистрировали на супругу организатора преступной группы.

Признав подсудимых виновными, с учетом роли каждого, суд назначил двум фигурантам (в том числе супруге организатора) по 3 года лишения условно с испытательным сроком. Остальным участникам мошенничества суд определил реальное лишение свободы сроком от 4 лет до 7 лет общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Приговор вступил в силу.

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