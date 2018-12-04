2018-12-04T03:27:53+03:00
Происшествия

Владельцы приморского «Фреш 25» задолжали миллион за землю под супермаркетом

Судебный пристав-исполнитель постановил запретить регистрацию нежилого помещения во Владивостоке
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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В Приморье организация-должник выплатила миллионный долг.

В отделе судебных приставов по Уссурийску находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «25 ДВ» задолженности в размере 999 487 рублей за аренду земельного участка, где расположен их супермаркет «Фреш 25».

Судебные приставы в срок уведомили ООО «25 ДВ» о возбуждении исполнительного производства. Руководство организации, несмотря на решение суда, не выплатило долг вовремя, хотя располагало деньгами на его погашение. Поэтому судебный пристав-исполнитель постановил запретить регистрацию нежилого помещения во Владивостоке.

Такая мера побудила организацию-должника полностью погасить задолженность. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии запрета.

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