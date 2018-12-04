Владельцы приморского «Фреш 25» задолжали миллион за землю под супермаркетом
В Приморье организация-должник выплатила миллионный долг.
В отделе судебных приставов по Уссурийску находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «25 ДВ» задолженности в размере 999 487 рублей за аренду земельного участка, где расположен их супермаркет «Фреш 25».
Судебные приставы в срок уведомили ООО «25 ДВ» о возбуждении исполнительного производства. Руководство организации, несмотря на решение суда, не выплатило долг вовремя, хотя располагало деньгами на его погашение. Поэтому судебный пристав-исполнитель постановил запретить регистрацию нежилого помещения во Владивостоке.
Такая мера побудила организацию-должника полностью погасить задолженность. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии запрета.