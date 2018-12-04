Пиво подвело под статью автоугонщика из Владивостока
Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют в автоугоне.
По версии следствия, преступление совершено в ночь на 24 октября, когда фигурант проходил мимо дома № 33 по ул. Новожилова.
Увидев припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания, злоумышленник решил воспользоваться транспортом.
Будучи пьяным, он завёл машину и уехал на ней кататься по городу. Вернувшись, фигурант бросил угнанный автомобиль в районе ул. Новожилова, забрав ключи.
Одним из доказательств обвинения стали выводы дактилоскопической экспертизы отпечатков пальцев, оставленных нарушителем на банке пива, которую он бросил в салоне угнанной машине. На дознании обвиняемый полностью признал свою вину.
Сейчас уголовное дело ушло в суд.