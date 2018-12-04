Пиво подвело под статью автоугонщика из Владивостока

СЕГОДНЯ 03:41 2018-12-04T03:41:38+03:00

Увидев припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания, злоумышленник решил воспользоваться транспортом

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Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют в автоугоне.

По версии следствия, преступление совершено в ночь на 24 октября, когда фигурант проходил мимо дома № 33 по ул. Новожилова.

Увидев припаркованный автомобиль с ключом в замке зажигания, злоумышленник решил воспользоваться транспортом.

Будучи пьяным, он завёл машину и уехал на ней кататься по городу. Вернувшись, фигурант бросил угнанный автомобиль в районе ул. Новожилова, забрав ключи.

Одним из доказательств обвинения стали выводы дактилоскопической экспертизы отпечатков пальцев, оставленных нарушителем на банке пива, которую он бросил в салоне угнанной машине. На дознании обвиняемый полностью признал свою вину.

Сейчас уголовное дело ушло в суд.