2018-12-04T04:16:57+03:00
Происшествия

Обитателей интернатов и детдомов в Приморье кормили молочным фальсификатом

Производители идут на фальсификацию для удешевления стоимости и уменьшения издержек
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Исследуя молочную продукцию, идущую в социальные учреждения Приморья, специалисты Приморской ветеринарной лаборатории выявили фальсификат.

В сентябре Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предложило соцучреждениям края участвовать в федеральном мониторинге качества и безопасности продуктов, поступающих в бюджетные организации и учреждения по госконтрактам.

В результате исследований молочной продукции, пробы которой были взяты в двух соцучреждениях Приморья, выявлены фальсификаты сыров, масла сливочного, молока, кефира, сметаны и творога.

Пробы для нового исследования получены в специнтернате. Протоколы испытаний образцов снежка жирностью 2,5% (производитель — ИП Устинович, Михайловский район Приморья) показали, что он содержит сухое молоко, не указанное в составе на упаковке. Это нарушает требования техрегламентов Таможенного союза.

Ранее исследования показали наличие не заявленного в составе сухого молока в кефире этого же производителя.

Как поясняют специалисты, производители идут на фальсификацию для удешевления стоимости и уменьшения издержек.

Информацию направили в учреждение соцобслуживания, чтобы предотвратить использование некачественной продукции.

Кроме того, в Федеральную службу по аккредитации направили письмо по факту выявления продукции, не соответствующей техрегламентам. После его получения Федеральная служба по аккредитации приостановит декларацию на серийный выпуск продукции.

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