2018-12-04T04:41:11+03:00
Происшествия

Наркозакладчицу в Приморье посадили на семь лет

Молодая женщина сама показала полицейским свои тайники с наркотиком
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Артёмуфото - ОМВД по Артёму
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В Приморье вынесли приговор обвиняемой в сбыте наркосинтетики.

В январе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Артёму задержали по подозрению в сбыте 26-летнюю жительницу посёлка Новый Надеждинского района.

Женщину доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Она также указала тайники, где раскидала закладки.

В результате полицейские изъяли в разных районах Артёма 20 пакетов с кристаллическим белым порошком.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой 5,33 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Следователь возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

На время следствия у фигурантки отобрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие доказало её причастность к преступлению. Суд признал женщину виновной и назначил семь лет в колонии общего режима.

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