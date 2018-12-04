2018-12-04T04:51:57+03:00
Общество

Почта России в Приморском крае предлагает написать письмо Деду Морозу

В ожидании Нового года дети их родители могут написать письма главному волшебнику страны.
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Праздничные пожелания Деду Морозу принимаются по официальному адресу его резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Адрес получателя нужно указывать в правом нижнем углу конверта. Адрес отправителя — в левом верхнем. Нанесенная на конверт литера A позволяет отправить простое письмо по России весом до 20 г без наклеивания дополнительных марок. Простое письмо можно опустить в уличный почтовый ящик или в ближайшем отделении Почты России.

Отметим, письма и открытки ежедневно отправляются из Приморья в центральную часть России авиасообщением до Москвы, далее сортируются по направлениям так, что доставка письменной корреспонденции из Владивостока в Великий Устюг занимает 7-10 дней.

Почтовое отделение и канцелярия Деда Мороза работают в небольшом северном городе круглый год. По данным помощников из резиденции зимнего волшебника, Дед Мороз в этом году уже получил свыше 3, 3 млн писем с добрыми и искренними посланиями ребят. Среди них – более 100 детских почтовых открыток и рисунков из Приморья, собранных в рамках социальной акции «Поздравь Дела Мороза», проведенной в ноябре Приморским филиалом Почты России и Молодежным ресурсным центром Владивостока.

«Почта России предлагает всем желающим порадовать своих детей и до наступления Нового года всей семьей отправить письма российскому Деду Морозу», – отметили в пресс-службе Приморского филиала Почты России.

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