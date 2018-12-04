Больницу рыбаков Владивостока переоснастят оборудованием до Нового года

СЕГОДНЯ 05:41 2018-12-04T05:41:56+03:00

Больница расположена в Советском районе Владивостока, но сюда направляют пациентов со всего края

Изменить размер текста: A A

Рентген-аппарат на три места, флюорограф и маммограф до конца года приобретут для больницы рыбаков и поликлиники Советского района. Об этом стало известно в понедельник, 3 декабря, на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями Советского района Владивостока.

Перед встречей Кожемяко посетил больницу, осмотрел ремонт кабинета под рентген-аппарат, который купят и установят в ближайшее время. Также врио губернатора осмотрел несколько отделений больницы, включая реанимацию.

Больница расположена в Советском районе Владивостока, но сюда направляют пациентов со всего края. По поручению Кожемяко больницу внесли в список медучреждений, куда в этом году закупают оборудование. В частности, сюда установят рентген на три рабочих места. Деньги на это выделил краевой бюджет.

«Больнице рыбаков необходима эндоскопическая стойка для гастро- и колоноскопии, нужна полная замена реанимационного оборудования. Все это будет также куплено в рамках программы, по которой работает Минздрав и наш департамент здравоохранения», — подчеркнул Кожемяко.

Врио губернатора добавил: на 2019 год также запланирована крупная закупка диагностического оборудования для госсистемы здравоохранения Приморья за федеральный счет благодаря вступлению края в программу Минздрава.

Кстати

В 2018 году по обращению Олега Кожемяко в Минвостокразвития Приморью направлено 500 миллионов рублей на оборудование для 22 лечебных учреждений края.