Тихоокеанцы за год привели в порядок 100 захоронений в Приморье

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-04T06:30:52+03:00

В 2019 году военно-мемориальная работа на Тихоокеанском флоте будет продолжена

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Военнослужащие Тихоокеанского флота в 2018 году отремонтировали около 100 воинских захоронений на территории гарнизонов флота в Приморье.

Работа велась по плану военно-мемориальной работы. В 2019 году она продолжится.

Как пояснила пресс-служба ТОФ, военные также привели в порядок более 60 военных мемориалов, более 20 памятников, паспортизировали 16 воинских захоронений, причем семь из них относятся к периоду после 1945 года.

В пресс-службе напомнили, что решением начальника Генштаба на Тихоокеанском флоте с 11 по 25 мая велась российско-американская экспедиция по установлению мест предполагаемого падения американских самолетов. Для участия в экспедиции Владивосток посетила группа специалистов агентства по учету потерь и пропавших без вести Минобороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета. Также к поискам привлекались участники приморского общественного поискового объединения «Авиапоиск».

Ранее "Комсомольская правда" - Приморье сообщала, что Тихоокеанский флот второй год подряд был признан лучшим в России по боевой подготовке.