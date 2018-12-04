3,7 тонны собачьего корма задержали в порту Владивостока

СЕГОДНЯ 06:47 2018-12-04T06:47:37+03:00

Груз в 3,68 тонны прибыл в Приморье из Китая для отправки в Санкт-Петербург

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Более 3,5 тонн собачьих кормов из Китая задержали во владивостокском порту из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

В торговом порту Владивостока сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований при ввозе крупной партии кормов для щенков (косточки из индейки с рисом, нарезка, тефтели, медальоны и колечки из индейки с рисом, колбаски из мяса утки и ягненка, утиные и куриные части тушек, а также субпродукты). Груз в 3,68 тонны прибыл в Приморье из Китая для отправки в Санкт-Петербург.

Ветеринарный контроль на владивостокском складе временного хранения ООО «Дальрефтранс» установил, что на маркировке продукции неверно указан импортер.

Специалисты территориального Управления запретили дальнейшее движение продукции до устранения нарушений.