Буйного прапорщика в Приморье осудили условно за пьяное побоище в кафе

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-04T07:04:03+03:00

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Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по гарнизону Залив Стрелок, признаны судом достаточными для приговора технику войсковой части 77994 старшему прапорщику Александру Неспирному.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие, а вслед за ним и суд, установили, что в декабре 2017 года пьяный Неспирный в кафе Артёма из хмельной злобы пнул одного из посетителей кафе. Одним ударом прапорщик сломал потерпевшему большеберцовую кость, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Вступившим в силу решением Фокинского гарнизонного военного суда Неспирному назначено лишение свободы сроком на 3 года условно.