Рекламный мусор не сойдёт с рук коммерсантам Владивостока

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-04T07:54:39+03:00

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Во Владивостоке вновь заработала система автодозвона, осложняющая жизнь нерадивым рекламодателям.

Теперь у специалистов мэрии вновь есть возможность воздействовать на тех, кто развешивает где попало афиши и объявления, а также наносит надписи и рисунки на городские поверхности. По данным на 4 декабря в список на автодозвон уже включили 41 телефонный номер.

Перерыв в работе системы был вызван необходимостью изменений в постановление мэрии. Как известно, в августе Владивосток принял новые правила благоустройства. По этой причине нужно было привести утвержденный порядок работы в соответствие с новым документом.

«Схема работы системы автодозвона выглядит так, — рассказала начальник городского управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова. — Информацию о незаконно размещенных объявлениях и афишах фиксируют сотрудники административно-территориальных управлений районов. Затем номера телефонов, которые указаны в такой рекламе, они передают нам. Мы передаём ее в МКУ „Единая дежурная диспетчерская служба Владивостока“, специалисты которой и „заводят“ на эти номера автодозвон».

Дозвон, пояснили в городском управлении наружной рекламы и информации, ведётся днем с интервалом в минуту. Голосовое сообщение поступает на телефонный номер, указанный в объявлении. Нарушителю сообщается, что его объявление или рекламная конструкция размещены в неположенном месте, портят внешний вид улиц, засоряют город. Абоненту предлагают самому исправить ситуацию. Если нарушитель убирает рекламу, его номер снимают с автодозвона.

«Безусловно, для нарушителей такие звонки — это головная боль, — говорит Татьяна Шахова. — Им легче снять рекламу, чем по сто раз в день принимать звонки с требованием ее убрать. Большинство так и поступает. При этом стоит отметить, что такие меры мэрия применяет в том числе при разъяснительной работе, направленной на профилактику правонарушений. А это значит, что есть надежда увидеть Владивосток свободным от рекламной грязи».

фото - мэрия Владивостока