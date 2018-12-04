Серьёзные зимние холода спешат в Приморье

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-04T08:44:26+03:00

После значительного похолодания в середине этой недели рассчитывать на оттепели уже не придётся

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После теплых выходных и зимнего дождя в середине недели погода в Приморье резко ухудшится.

В середине недели на Приморье распространится гребень континентального антициклона, осадков не будет, но похолодает.

Минимальные температуры воздуха понизятся до −8...-17 °С, в горных районах −20...-28 °С, максимальные до −4...-12 °С., на севере −14...-17 °С.

Во Владивостоке к середине недели установится зимняя погода: минимальная температура до −10...-12 °С, максимальная −6...-8 °С, будет дуть свежий северо-западный ветер.

Положение прокомментировал глава приморского гидрометцентра Борис Кубай.

«Похолодание будет значительным. Судите сами, на фоне недавних положительных температур, в нижней тропосфере 7 декабря температура воздуха опустится до −26...-28 градусов. Это значит, что в ряде северных и центральных районов края температура у поверхности земли будет приближаться к −40 градусам. На побережье, температура, естественно, будет значительно выше, но на фоне свежего северного ветра холод будет пронизывающим. Это будет уже настоящая зима», — предупредил главный метеоролог Приморья.