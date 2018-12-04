2018-12-04T10:09:30+03:00
Происшествия

Агент по недвижимости проворовалась и села в Приморье

Преступления совершались, когда фигурантка работала агентом в сфере недвижимости
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Агент по недвижимости осуждена на реальный срок за присвоение денег работодателя.

Первореченский суд Владивостока вынес приговор местной жительнице, которая осуждена за мошенничество с причинением значительного ущерба и растрату.

Как установлено в суде, преступления совершались, когда фигурантка работала агентом в сфере недвижимости.

Так, собирая ежемесячные платежи за аренду от клиентов фирмы, злоумышленница присваивала деньги, тратя их на свои надобности. Действуя таким образом, ей удалось прикарманить свыше 90 тысяч рублей.

Кроме этого, фигурантка обманом похитила 20 тысяч рублей у приморца. Так, женщина разместила в Интернете объявление о том, что ее предприятие сдаёт в аренду маломерные суда.

Введя в заблуждение потенциального клиента, злоумышленница попросила его перечислить на банковскую карту предоплату за резервирование аренды маломерного судна. Переведенные авансом 20 тысяч рублей женщина присвоила.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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