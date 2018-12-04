2018-12-04T11:01:21+03:00
Происшествия

Водителя грузовика в Приморье судят за утонувшего напарника

Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть по неосторожности
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Жителя Чугуевского района Приморья отдают под суд за аварию со смертельным исходом.

Прокуратура Анучинского района утвердила заключение по уголовному делу против чугуевца. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть по неосторожности.

По версии следствия, в августе фигурант, управляя «КАМАЗ 4310», двигаясь по автодороге «Анучино-Еловка-Муравейка», нарушил правила и, потеряв контроль над грузовиком, съехал с проезжей части в кювет.

В результате КАМАЗ опрокинулся в водоем, а пассажира — напарника водителя — зажало в смятой кабине, где он и захлебнулся.

Сейчас уголовное дело направлено в Анучинский районный суд.

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