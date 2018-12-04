Водителя грузовика в Приморье судят за утонувшего напарника
Жителя Чугуевского района Приморья отдают под суд за аварию со смертельным исходом.
Прокуратура Анучинского района утвердила заключение по уголовному делу против чугуевца. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть по неосторожности.
По версии следствия, в августе фигурант, управляя «КАМАЗ 4310», двигаясь по автодороге «Анучино-Еловка-Муравейка», нарушил правила и, потеряв контроль над грузовиком, съехал с проезжей части в кювет.
В результате КАМАЗ опрокинулся в водоем, а пассажира — напарника водителя — зажало в смятой кабине, где он и захлебнулся.
Сейчас уголовное дело направлено в Анучинский районный суд.