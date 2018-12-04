2018-12-04T11:59:08+03:00
Общество

Генконсульство США во Владивостоке закроется на траур

Визовые собеседования, назначенные на 5 декабря, пройдут в скором будущем
Игорь СОРОКИН
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Генконсульство США во Владивостоке в среду, 5 декабря, будет закрыто из-за национального траура по ушедшему из жизни Джорджу Бушу-старшему.

«Флаг на Генеральном консульстве США приспущен. Соединённые Штаты Америки отдают дань памяти Джорджу Бушу — выдающемуся гражданину, смелому летчику, герою Второй мировой войны и 41-му президенту США (1989-1993). Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря Национальным днем траура. В связи с этим все правительственные учреждения США завтра работать не будут», — говорится на странице дипломатической миссии в Facebook.

Генконсульство также сообщило, что визовые собеседования, назначенные на 5 декабря, пройдут в скором будущем.

Напомним, что Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни в Хьюстоне 30 ноября. Последние годы он страдал тяжелой формой болезни Паркинсона и передвигался на инвалидной коляске.

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