2018-12-04T12:49:54+03:00
Происшествия

Приморцы надеялись вывезти в Китай трепанг на полтора миллиона

Трепанг широко применяется в традиционной китайской медицине
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Приморские таможенники изъяли у пытавшихся уехать в Китай российских туристов партию сушеного трепанга. Её стоимость, по оценкам экспертизы, превышает полтора миллиона рублей, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

При таможенном опросе туристы заявили, что вовсе не везут через границу запрещённую продукцию. Однако заподозрившие неладное таможенники при личном досмотре нашли у них 13,4 килограммов сушеного трепанга.

Как оказалось, трое туристов спрятали деликатесный морепродукт под пуховиками, примотав пакеты с трепангом к телу клейкой лентой. Ещё один не стал напрягать фантазию и, положившись на удачу, просто вёз ценный груз в рюкзаке.

Правонарушители признались, что надеялись продать трепанг в Китае и хорошо заработать на этой сделке.

На туристов возбудили административные дела, им грозит штраф до трёхкратного размера стоимости товара с конфискацией.

Справка КП

Трепанг широко применяется в традиционной китайской медицине. Стоимость килограмма трепанга на черном рынке КНР составляет около 2 тысяч долларов.

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