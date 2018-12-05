Приморье ждёт очередной бесснежный день

СЕГОДНЯ 01:29 2018-12-05T01:29:42+03:00

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Сегодня, 5 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.