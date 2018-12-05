Приморье ждёт очередной бесснежный день
В крае переменная облачность
Фото: mafiaonline.ru
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Сегодня, 5 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-17°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -6...-8°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.