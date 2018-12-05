И рыбку съесть, и собаку выгулять: житель приморского городка показал «класс» собаководам

5 Дек. 01:58 2018-12-05T02:03:19+03:00

Своего пёсика он спускает на шлейке с балкона

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Житель Лесозаводска моментально прославился в соцсетях, стоило лишь кому-то подловить момент, как именно он выгуливает свою собаку. Фотография, где мужчина держит поводок, находясь на втором этаже многоэтажки, в то время как пёсик дышит свежим воздухом под балконом, моментально вызвала шквал эмоций у подписчиков инстаграм-паблика «Приморье. Онлайн».

- Лайфхак! Возьму на заметку! Правда, у меня только третий этаж…

- Надо и мне тоже лабрадора своего, 40 килограммов с балкона выгуливать

- Боюсь, если я свою собаку в окно выкину, то уже не подниму

- А как он за ним убирает потом?

Эти и другие комментарии оставляли и продолжают оставлять удивлённые приморцы под постом.

Между тем, последний комментатор задаёт весьма логичный вопрос. «Комсомолка» напоминает, что согласно закону Приморского края о содержании домашних животных, их владельцы обязаны не допускать загрязнения экскрементами своих любимцев мест и убирать «последствия» прогулки.