В Приморье по указке наркосбытчицы полицейские нашли 20 пакетов с «дурью»

5 Дек. 03:37 2018-12-05T03:37:35+03:00

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В Приморском Артёме молодую женщину приговорили к 7 годам колонии за наркосбыт.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, в январе 2018 сотрудники наркоконтроля задержали 26-летнюю жительницу поселка Новый Надеждинского района, её подозревали в распространении наркотиков. Когда её доставили в отдел полиции, она призналась в преступлении и указала места, где делала тайники-закладки.

По её указанию по всему Артёму стражи порядки насобирали 20 полимерных пакетов с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это так называемая «синтетика». Масса «сюрпризиков» составила 5,33 грамма, а это уже крупный размер.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Во время следствия фигурантка находилась под подпиской о невыезде. Её причастность к преступлению удалось полностью доказать.